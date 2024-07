Espírito Santo se destaca no turismo com queda na informalidade e aumento de empregos

O resultado foi apresentado junto com outros dados nessa quarta-feira (24) pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e pela Secretaria do Turismo (Setur) na divulgação do Boletim do Turismo. Ao longo do período as taxas de informalidade variaram entre 46,2% a 31,1%.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, destacou a importância da profissionalização do setor: “Os números são muito bons, com destaque para a grande redução na informalidade, superando inclusive a média nacional. Essa realidade demonstra o trabalho de profissionalização que a Setur tem feito com os trabalhadores. Além disso, nossas pesquisas ajudam a melhorar a aplicação de políticas públicas de qualidade com o único objetivo de dar protagonismo ao turismo do Espírito Santo. A gente lembra que o turismo é uma economia sustentável que gera oportunidade e renda para mais de 188 mil capixabas. Além também de aumentar a arrecadação dos municípios e do Estado”.

De acordo com o Boletim, o Espírito Santo está entre os dez primeiros estados que apresentam o melhor desempenho nas ocupações na Economia do Turismo. Alcançando a 10ª posição do ranking com o percentual de 9,1%.

“Esse percentual mostra que o Espírito Santo foi o 10º estado em que mais se registrou, proporcionalmente, empregos vinculados ao turismo, evidenciando a importância do turismo e movimentando a economia do nosso Estado”, destacou o diretor-geral do IJSN, Pablo Lira.

O número de pessoas ocupadas nos setores de alojamento e transporte também foi destaques durante o 1º trimestre de 2024. Ambos os setores apresentaram crescimento quando comparados com o 4º trimestre de 2023. O setor de alojamento cresceu de 4.772 para 5.984 pessoas ocupadas, enquanto o setor de transporte foi de 60.930 para 64.335.

Ainda segundo o Boletim do Turismo, no 1º trimestre de 2024, os municípios com os maiores saldos de Atividades Características do Turismo (ACTs), foram: Cachoeiro de Itapemirim (201), São Gabriel da Palha (153) e Colatina (137).

O Boletim ainda destaca o aumento na média salarial, que apresentou o maior valor da série histórica: R$ 2.866,93. Acesse o Boletim na íntegra em: https://ijsn.es.gov.br/publicacoes/boletins/economia-do-turismo