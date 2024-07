Segunda-Feira é dia de você começar uma nova jornada. E, com esta nova jornada, você já pode começar a pensar em como divulgará a sua empresa em todos os lugares possíveis.

Esta é a tal da “estratégia omnichannel” e eu, Rogério Lima, vou te ensinar hoje aqui no Portal 27.

E fique tranquilo: Não tem Spoiler do filme neste texto.

Uma Sinopse para entender melhor

A estratégia de marketing omnichannel se destaca por oferecer uma experiência integrada e coesa ao consumidor, abrangendo diversos canais e pontos de contato.

Esse método visa eliminar barreiras entre o online e o offline, permitindo que o cliente inicie uma interação em um canal e continue em outro sem interrupções.

O objetivo é sempre proporcionar uma jornada do cliente harmoniosa, maximizando o engajamento, a satisfação e, claro, a fixação da sua marca na mente das pessoas.

Ato 1: Marvel e sua Estratégia Omnichannel

Para promover o filme “Deadpool & Wolverine”, a Marvel implementou uma estratégia omnichannel exemplar, integrando várias plataformas e parcerias para criar uma campanha coesa e altamente envolvente. Entre tudo o que foi utilizado para promover o filme, vale destacar:

Uso integrado e agressivo das Mídias Sociais: Ryan Reynolds e Hugh Jackman, as principais estrelas do filme e mundialmente conhecidos, utilizaram suas redes sociais para compartilhar teasers, piadas e bastidores, criando um envolvimento direto e contínuo com os fãs. Reynolds, especialmente, utilizou seu estilo humorístico característico para conectar-se de forma autêntica e engajada.

Parcerias Estratégicas com outras empresas: A Marvel colaborou com diversas marcas para promover o filme de maneira criativa. A parceria com a Xbox, por exemplo, resultou em um controle temático de Deadpool e Wolverine, que capturou a essência irreverente dos personagens, destacando a importância de integrar produtos físicos com a narrativa do filme e trazendo produtos únicos.

Engajamento e divulgação Direta: Trailers e vídeos promocionais foram lançados estrategicamente em eventos de grande audiência, como o Super Bowl (final do Futebol Americano) e artes gráficas inundaram publicações, pontos de venda e outdoors. Tudo foi pensado para manter a expectativa pelo filme a mais alta possível e, assim, fazê-lo faturar alto logo no lançamento.

Marketing de Experiência: A campanha também incorporou elementos de marketing experiencial, como eventos ao vivo e promoções em pontos de venda, como fez o Burger King com um lanche exclusivo.

Plot twist: como aplicar uma Estratégia Omnichannel na sua Empresa?

Se você chegou a esta pergunta, mesmo que mentalmente, tenho boas notícias: Para implementar uma estratégia omnichannel eficaz, você não precisa investir tanto quanto você acha que precisa, mas tem que se dedicar para seguir algumas recomendações, por exemplo:

Criar conteúdo Consistente e manter uma voz e estilo uniformes em todos os canais de comunicação. Uma identidade de marca coesa ajuda a construir reconhecimento e confiança. Certifique-se de que todas as mensagens e campanhas refletem os valores e a essência da sua marca.

Integre Canais Online e Offline para assegurar que toda a comunicação seja uníssona. Por exemplo, um cliente deve poder conseguir pesquisar seu produto ou serviço online e conseguir comprar ou comprá-lo na loja física e, também, pelas suas redes sociais (inclua o Whatsapp nessa).

Ou, ainda, ver o mesmo produto em um panfleto e em uma divulgação de influencer. Esta integração não exige tanto conhecimento para executar e gera um retorno excelente;

Personalizar e Segmentar utilizando dados de clientes (vamos falar sobre CRM em breve) para oferecer experiências personalizadas. Segmentação avançada permite que você envie mensagens específicas para diferentes grupos de clientes, aumentando a relevância e o engajamento.

Faça parcerias Estratégicas colaborando com outras marcas ou influenciadores que complementem a sua. Parcerias estratégicas podem expandir seu alcance e agregar valor adicional aos seus clientes. Escolha parceiros cujos públicos-alvo e valores se alinhem com os seus para maximizar a sinergia!

Mantenha o engajamento contínuo com uma comunicação constante e relevante com seus clientes. Utilize newsletters, notificações push, e redes sociais para manter os clientes informados sobre novidades, promoções e eventos. Lembre-se: Você precisa aparecer!

Meça e ajuste constantemente o desempenho da sua estratégia omnichannel. Utilize métricas e feedback dos clientes para ajustar e otimizar suas campanhas e processos, garantindo que estejam sempre alinhados com as necessidades e expectativas do público.

O ato final e cenas pós-créditos

Deadpool & Wolverine mostrou que a Marvel é mestre em estratégias de marketing omnichannel que são, claramente, bem estudadas e bem executadas, criando uma experiência de marca envolvente e integrada, aumentando significativamente o engajamento e a lealdade dos seus fãs.

Empresas como a sua, de todos os setores e nichos também podem adotar estas práticas para melhorar suas próprias campanhas de marketing, oferecendo uma jornada do cliente grande e memorável. Invista nisso!

A estratégia da Seu Amigo Agência Digital é ser o mais Omnichannel possível e, com o Portal 27, podemos estar ainda mais perto de você, empresário que busca soluções inovadoras para a sua empresa.

Temos mais de 21 anos de experiência em conteúdo para a internet e marketing de conteúdo e, por isso, convido você a explorar como a Seu Amigo Agência Digital pode ajudar sua empresa a desenvolver uma estratégia de marketing eficaz para a sua empresa, seja orgânico, pago ou, omnichannel.

