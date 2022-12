O Real Madrid e o Palmeiras estão perto de finalizar um acordo sobre o cobiçado Endrick. O jovem de 16 anos é considerado uma das revelações mais talentosas dos últimos anos e do Brasil, e o Real está de olho em sua evolução desde antes era um adolescente.

Foi revelado no mês passado que um acordo para vender o Endrick foi definido para ser acordado pelo Palmeiras antes do final do ano, e que agora está próximo de ser concluído. Portais europeus afirmaram que durante os últimos seis meses o Real estava liderando a corrida por Endrick com o olheiro chefe do clube, Juni Calafat, dando a primeira ‘cartada’ se aproximando do jogador e de sua família.

Calafat também desempenhou um papel importante em garantir talentos como Vinicius Junior, Rodrygo Goes e Federico Valverde nos últimos anos, mas o clube acredita que Endrick pode ser o melhor de todos eles. O Chelsea e o Paris Saint-Germain pressionaram muito para conseguir assinar com o brasileiro, mas o Real estava sempre confiante de que o jogador queria se mudar para Madrid e eles acreditam que um acordo está agora iminente.

O Real está agora pronto para concordar com os termos que os farão a pagar 60 milhões de euros pelo jogador, mas também pagarão impostos extras que são colocados nas transferências de jogadores brasileiros para a Espanha. O clube também concordou com mais acréscimos e bônus relacionados ao desempenho. Endrick não poderá vestir a camisa do clube até 2024, já que os regulamentos da FIFA proíbem transferências internacionais de jogadores com menos de 18 anos.