Com o objetivo de trazer novas oportunidades para o esporte e possibilitar a presença de mais esportistas capixabas em torneios pelo Brasil e pelo mundo, o programa Compete Esportivo, do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Sesport), já custeou mais de 320 passagens de avião para competições nacionais e internacionais somente no segundo semestre deste ano.

Desde o início do edital, em agosto, a Sesport já realizou um investimento de, aproximadamente, R$ 950 mil. Além disso, a previsão para 2023 é a emissão de, no mínimo, 600 passagens para atletas e paratletas capixabas. Com o objetivo de ajudar esportistas na construção da carreira e na realização de sonhos, o programa tem contribuído ativamente para grandes conquistas no esporte, trazendo reconhecimento e visibilidade para o Espírito Santo.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, reconhece a importância do programa e comentou sobre o compromisso para 2023. “Temos consciência da importância do Compete Esportivo e como ele ajuda os atletas a participarem das competições e trazer medalhas para o nosso Estado. Por isso, realizamos um alto investimento este ano. Para o ano que vem, a previsão é de investir mais R$ 1 milhão”, declarou Júnior Abreu.

Com o incentivo do Compete Esportivo, em apenas uma competição de taekwondo, a Copa do Brasil, atletas capixabas tiveram a oportunidade de trazer para o Estado quatro medalhas, sendo duas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Treinadora de vários destaques da modalidade, a técnica Manuela Feliz foi a responsável por levar os cinco atletas para o torneio, realizado em Recife. Ela agradeceu ao Governo do Estado pelo retorno do programa e fez questão de salientar a importância desse recurso para os lutadores.

“Antes do programa, sempre via atletas deixarem de competir por falta de condições para viajar e quando o programa veio neste Governo foi um sucesso! O Compete é um programa fundamental para os atletas, porque ele dá oportunidade para terem experiência de níveis nacional e internacional”, disse Manuela Feliz, que em novembro também esteve na França, acompanhando um atleta com passagens adquiridas pelo programa.

Além das conquistas no taekwondo, outro grupo que usufruiu do benefício recentemente foi o time de basquete do Instituto Viva Vida (IVV/Cetaf), que esteve na Argentina para participar do Torneio Internacional de Basquete Peñarol, realizado em Mar del Plata.

Na oportunidade, os 12 atletas e as três pessoas da comissão técnica da equipe que participaram da viagem, incluindo o técnico João Victor Freitas, trouxeram na bagagem a medalha de prata do torneio. O técnico falou sobre a experiência que o programa proporcionou para o grupo e a relevância do programa.

“Quando comento com técnicos de fora sobre o Compete, eles ficam admirados e falam o quanto somos privilegiados. Com a atual gestão da Sesport, comandada pelo secretário Júnior Abreu, temos tido o privilégio de sermos contemplados com esse incentivo e isso é muito importante”, contou Freitas.

Compete Esportivo

O Compete Esportivo é um programa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), que custeia passagens de avião para atletas e paratletas capixabas de alto rendimento que disputam competições nacionais e internacionais.

Desde o início do edital, em agosto deste ano, 323 passagens já foram emitidas, em um investimento de R$ 950 mil.