O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) vai realizar concurso público para formação de cadastro de reserva em diversos cargos de níveis médio e superior. Além de vagas para o próprio Banco, também haverá opções para trabalhar na Banestes Seguros e Banestes Corretora, empresas controladas pela instituição financeira. Os avisos de editais foram publicados nesta segunda-feira (12), no Diário Oficial do Espírito Santo.

Os processos seletivos do Banestes, da Banestes Seguros e da Banestes Corretora obedecerão os mesmos prazos. As inscrições começaram nesta segunda-feira (12), e só podem ser feitas de forma on-line, conforme instruções disponíveis nos editais. O prazo termina em 13 de janeiro de 2023, às 16h. A taxa de inscrição para cargos de nível médio é de R$ 55,00 e para os de nível superior, R$ 75,00.

Conforme edital, o processo seletivo será para formação de cadastro de reserva em sete cargos. Para os de nível médio, há vagas para técnico bancário e assistente securitário (Banestes Corretora e Banestes Seguros). Já os de nível superior, há oportunidades para analista de comunicação, analista econômico financeiro (especialidade gestão contábil), analista econômico financeiro (gestão financeira), analista econômico financeiro (gestão estatística) e assistente social.

Serão classificados os candidatos aprovados com as maiores notas, e de acordo com os requisitos previstos no Edital, até o limite do cadastro de reserva, no qual serão observadas as reservas de vagas legalmente previstas aos negros, indígenas e pessoas com deficiência. A oferta de vagas será realizada conforme necessidades operacionais do Banestes. O candidato ao cargo de técnico bancário deverá escolher em qual cidade capixaba quer trabalhar, no ato da inscrição, caso seja aprovado no processo seletivo.

A prova será aplicada em 05 de março de 2023 para todos os inscritos, com questões de múltipla escolha, sendo 70 questões para os cargos de nível médio e 80 para os de nível superior. Os candidatos aos cargos de nível superior farão o processo seletivo na parte de manhã (das 8h às 12h); os de nível médio, à tarde (das 15h às 19h). O resultado final do concurso, com a sua homologação, está previsto para o mês de maio.

As provas objetivas ocorrerão nos municípios de Vitória, Vila Velha, Colatina, Linhares, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do Imigrante e Guarapari. Já para o cargo de assistente securitário (Banestes Seguros e Banestes Corretora) o certame acontecerá somente na capital capixaba.

Os editais completos do concurso público 2022 para o Banestes, Banestes Seguros e Banestes Corretora estão disponíveis no site oficial do banco ( www.banestes.com.br ), na área Publicações Legais, seção “ Concurso Público ”; e também no site da organizadora do concurso, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), no link conhecimento.fgv.br/concursos/ banestes22 . O processo seletivo tem validade de dois anos e poderá ser prorrogado por igual período.

Formação

Para concorrer ao cargo de técnico bancário no Banestes ou ao de assistente securitário, na Banestes Corretora ou Banestes Seguros, o candidato precisa ter diploma de Ensino Médio.

Para assistente social, o inscrito precisa ter graduação, de nível superior, em Serviço Social. Já os interessados para o cargo de analista de comunicação devem apresentar diploma de curso superior em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Produção Audiovisual, Produção Multimídia; Relações Públicas e Marketing,

Para analista econômico financeiro (gestão contábil), o candidato deve ser formado em Ciências Contábeis. Já para analista econômico financeiro (gestão financeira) é exigido formação superior em Administração, Ciências Econômicas, Matemática ou Engenharia. E, para analista econômico financeiro (gestão estatística), deve ser apresentado diploma de ensino superior em Estatística.

Salários e benefícios

A remuneração do técnico bancário no Banestes é de R$ 3.652,05, já incluída a gratificação de 25% prevista em acordo coletivo, com carga horária semanal de 30 horas. Para analista econômico financeiro, assistente social e analista de comunicação, o valor é de R$ 3.960,13, também para carga horária de 30h.

Além do salário, o Banco oferece um conjunto de benefícios: cesta alimentação, auxílio refeição, auxílio creche/babá, vale transporte, previdência privada, assistência médica e odontológica e participação nos lucros.

Para o cargo de assistente securitário, a remuneração é de R$ 3.652,05, tanto na Banestes Seguros quanto na Banestes Corretora. A carga horária é de 40 horas semanais.