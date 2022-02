O Espírito Santo registrou saldo positivo de 52.377 postos de trabalho em 2021, o melhor resultado estadual dos últimos dez anos. O dado consta no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência, divulgado nesta segunda-feira (31).

O mercado de trabalho formal capixaba se destaca, portanto, com o resultado positivo e histórico, mesmo num ano em que ainda são sentidos os desafios da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Desta forma, o desempenho capixaba demonstra que as ações colocadas em prática pelo Governo do Estado, durante a gestão da pandemia, seguem refletindo positivamente na conservação de empregos em diversos setores da economia capixaba.

Em 2021, o maior saldo foi no setor de bens e serviços (+14.373), seguido por vendedores do comércio em lojas e mercados (+14.219); serviços administrativos (+12.326); de técnico de nível médio (+5.113); de profissionais das ciências e artes (+2.803); serviços de reparação e manutenção (+2.161); trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca (+1.123); e trabalhadores da produção de bens e serviços industriais (+206).

O secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, comentou que as informações divulgadas por meio do Caged retratam que o Plano Espírito Santo – Convivência Consciente, maior pacote econômico lançado pelo Governo do Estado no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19), alcançou um dos seus principais objetivos: a conservação e a geração de oportunidades para os capixabas.

“O pacote de medidas socioeconômicas lançado, em 2020, pelo governador do Estado, Renato Casagrande, foi ousado e efetivo na preservação de empregos em diversos setores que foram duramente atingidos pelos efeitos da pandemia. Foi possível dar suporte aos empreendedores e manter a atividade econômica, por meio da oferta de crédito para diversos setores importantes, como a agricultura, turismo e eventos, cultura, microempresas, autônomos, bares e restaurantes, entre outros. Crescemos mais do que o Brasil em termos de produto interno bruto”, disse Hoffmann.

Plano Espírito Santo — Convivência Consciente

O Plano Espírito Santo — Convivência Consciente é um conjunto de ações envolvendo órgãos do poder público e do setor produtivo para promover o desenvolvimento econômico, priorizando as pessoas. O objetivo é reduzir os impactos sofridos pela população capixaba, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Além da estimativa de criação de mais de 100 mil vagas de emprego, são previstos quase R$ 33 bilhões em investimentos do Governo do Estado, Federal e do setor privado até o final de 2022.

O Plano é resultado de um grande pacto que foi selado entre o poder público e o setor produtivo para o enfrentamento dos desafios impostos pela pandemia, exigindo que as ações sejam executadas a partir de uma visão interdisciplinar e multisetorial, com foco em respostas inovadoras.