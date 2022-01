A família capixaba mais famosa dos últimos anos será destaque agora em todo o mundo. A família dos Quíntuplos de Guarapari vai ganhar um reality show na TV e na internet, para que todos possam acompanhar o dia a dia deles.

E tudo isso será em um novo programa da Discovery Plus que vai mostrar essa agitada rotina. A atração estreia no streaming dia 9 de fevereiro. Os Quíntuplos capixabas são filhos de Mariana Mazzeli e Jayme Reisen que tiveram os filhos em 4 de junho de 2019.

Hoje eles são verdadeiras estrelas nas redes sociais. Os filhos Jayme, Benício, Bela, Laís e Beatriz vão aparecer no serviço de streaming do canal Discovery Plus com o programa, o “Quintuplicou”.

Em entrevista para o site A Gazeta, a mãe, Mariana, contou que o convite para o reality surgiu da própria Discovery, que estava atrás de uma família de cinco gêmeos. “A nossa rotina não tem nada de convencional, algumas coisas simples como ir à praia ou ao supermercado tem que fazer uma programação (risos). Tenho sempre que contar com alguém para ir comigo, não é uma tarefa fácil. É tudo ‘quintuplicado’. Eu acho que as pessoas vão gostar muito e se emocionar”, afirmou Mariana ao site.

Superação. Foi preciso contar com a ajuda de 36 profissionais para realizar o parto. Os cinco irmãos passaram quatro meses na UTI Neonatal. Segundo Mariana, o reality vai trazer também uma história de superação.

“É uma história real, de vida e de superação. A nossa história abrange muitos momentos positivos, tanto com o nascimento deles, quanto com tudo o que passaram no hospital. Sei que mostrar isso vai dar muita força para as mães que estão com esse problema. O reality também será uma forma de quebrar barreiras, com a rotina do Benício, que tem Síndrome de Down, e da Bella e da Beatriz, que tem lesão cerebral. Vamos mostrar essa batalha para o mundo”, ressaltou.

Quer conhecer um pouco mais da família antes do programa ? Siga a rede social deles: https://www.instagram.com/quintuploscapixabas/