Em agenda pelo Sul do Estado, o governador Renato Casagrande fez uma visita na manhã de hoje, às obras de contenção da erosão e restauração da região costeira da Praia de Meaípe, em Guarapari. A intervenção é uma demanda antiga da região que, há anos, sofre com processos erosivos e o avanço do mar sobre a faixa de areia. Estão sendo investidos R$ 67 milhões nas obras que são executadas pelo DER-ES.

Entre os serviços que estão sendo realizados estão a contenção do processo erosivo num trecho de 3.300 metros, além da execução da dragagem, aterro hidráulico, construção de enrocamentos, como espigões, molhes ou quebra-mares com objetivo de proteger as áreas costeiras da ação de ondas marinhas. As obras incluem também a alimentação artificial da praia, também chamada de engordamento, que vai promover a reabilitação do trecho costeiro em, aproximadamente, 40 metros.

“Essa obra de Meaípe é muito importante para Guarapari e para o Espírito Santo pela importância desse balneário. Em fevereiro, entregaremos uma parte e depois faremos a parte de proteção do píer. Até o próximo verão, teremos a obra pronta com uma praia ampla, linda e maravilhosa, gerando atividade econômica e fomentando o turismo”, destacou Casagrande.

Para o diretor presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto Coura, as obras têm uma grande importância para toda a região. “Mais uma vez a equipe do DER tem se empenhado para trazer progresso e distribuição de recursos em todas as regiões capixabas. São obras aguardadas há muito tempo e não vemos a hora de ver os trabalhos acelerados”, destacou.