“Nos Embalos de Sábado à Noite” promete agitar Guarapari neste final de semana

Guarapari será palco de uma noite dedicada à nostalgia e aos grandes sucessos da música nacional e internacional. Neste sábado (7), de novembro, acontece a 4ª edição do “Nos Embalos de Sábado à Noite”, evento que promete reunir amantes da música flashback para reviver os clássicos das décadas de 1970, 1980 e 1990.

A programação será realizada a partir das 20h, na Casa de Shows Luazul, em Nova Guarapari. Entre as atrações estão o show ao vivo da banda Blacksete, a apresentação do DJ Ivo Furtado e um telão com videoclipes que marcaram diferentes gerações.

A proposta é proporcionar ao público uma experiência musical que resgata sucessos que atravessaram décadas e continuam presentes na memória de diferentes gerações. A festa também contará com uma pista de dança preparada para quem deseja relembrar os antigos bailes e aproveitar a noite ao som de grandes clássicos.

Os ingressos custam R$ 80 por cadeira à mesa e podem ser adquiridos pelo WhatsApp, no número (27) 99972-6541.

Evento solidário

A 4ª edição da festa é uma realização da Loja Maçônica Retidão e Justiça nº 19. Além da proposta de entretenimento e confraternização, o evento também terá caráter beneficente, com parte da arrecadação destinada a ações filantrópicas.

Serviço