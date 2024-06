A equipe de fiscalização de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) flagrou 27 infrações de trânsito em duas blitzes, com foco em motocicletas no começo desta semana, em Vitória e em Barra de São Francisco. As Operações de Fiscalização “Cavalo de Aço” têm o objetivo de reforçar a segurança dos motociclistas e combater a desobediência às normas de trânsito com esses veículos.

Nessa segunda-feira (10), os agentes do Detran|ES, com a guarda municipal do Grupamento Tático Operacional (GTO) de Vitória, abordaram 28 motociclistas que passaram sob o viaduto da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras. Ao todo, 16 infrações de trânsito foram autuadas na Capital.

Já em Barra de São Francisco, no norte do Estado, a operação “Cavalo de Aço” foi feita em parceria com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), em dois pontos da cidade, na tarde dessa terça-feira (11). Durante as abordagens, 54 motocicletas e nove automóveis foram fiscalizados e os agentes registraram 11 infrações de trânsito.

“Os agentes de trânsito do Detran|ES têm atuado em parceria com outros órgãos de trânsito em todo o Estado para inibir o cometimento de infrações e crimes de trânsito, assim como reforçar a segurança nas vias capixabas e reduzir os sinistros de trânsito e mortes. Os motociclistas são quase 50% das vítimas fatais de trânsito no Estado, além de muitos que ficam com sequelas graves após um acidente. Nesta semana, unimos forças para fiscalizar motocicletas e esperamos que os condutores adotem posturas seguras e obedeçam às leis”, enfatizou o gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Jederson Lobato.

Infrações registradas

Entre as infrações flagradas na Operação “Cavalo de Aço”, estão condutas que colocam em risco os próprios condutores e as demais pessoas nas vias, como conduzir sem ter habilitação, com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias, com categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo, e usar calçado que comprometa a utilização dos pedais. Além dos condutores, os proprietários de alguns veículos também foram autuados por permitirem que pessoas sem CNH ou com categoria diferente conduzam a moto.

O gerente Jederson Lobato ressaltou a necessidade de formação para todos os condutores. “Em todos os pontos de abordagens, foram flagrados condutores que não tinham habilitação conduzindo motocicletas, o que afeta diretamente a segurança nas vias públicas e reforça a importância da fiscalização. Nesses casos, o veículo só é liberado após a apresentação de um condutor habilitado, caso não existam outras pendências”, explicou.

Também foram registradas infrações relacionadas ao veículo, que comprometem a segurança no trânsito, como mau estado de conservação e com problemas no silenciador de motor de explosão, além de licenciamento vencido.

Nesse último caso, os proprietários de veículos que quitaram o débito no momento da abordagem foram liberados após baixa no sistema. Esse benefício é possível devido à opção de pagamento via Pix oferecida pelo Detran|ES, que possibilita a regularização imediata dos veículos registrados no Espírito Santo e evita que o veículo seja removido para o pátio, mantendo a multa prevista para a infração por Licenciamento vencido.