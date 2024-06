O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta quinta-feira (13), a chegada de 66 novos ônibus para a frota do Sistema Transcol. Esse é mais um avanço na modernização do transporte público da Grande Vitória. Todos esses veículos são dotados de ar condicionado, acessibilidade e wi-fi a bordo.

“Estamos entregando mais novos ônibus com ar-condicionado e já passamos de metade da frota do Transcol renovada, com ônibus com acessibilidade, wi-fi e câmeras de videomonitoramento. Tudo para melhorarmos a vida de quem usa o transporte público na Região Metropolitana. Estamos investindo em mobilidade urbana e no transporte público, pois queremos dar conforto e mais qualidade de vida aos usuários do sistema”, afirmou Casagrande.

Ao longo deste ano, o Sistema Transcol receberá um total de 150 novos ônibus, todos equipados com ar-condicionado, elevando o número de veículos climatizados da frota para mais de 800. Com essa entrega, a frota operante passará a contar com mais de 50% de veículos climatizados, uma melhoria na qualidade do serviço prestado aos cidadãos.

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, destacou a importância da renovação da frota: “A modernização do Sistema Transcol reflete o nosso compromisso em oferecer um serviço de transporte público de alta qualidade. Com a inclusão de mais ônibus climatizados, estamos proporcionando maior conforto e reduzindo a idade média da frota, além de adotar tecnologias que minimizam o impacto ambiental.”

A renovação da frota também inclui a adoção da tecnologia do motor Euro 6, que estabelece padrões rigorosos de controle de poluição, contribuindo para a redução das emissões de poluentes. Essa iniciativa faz parte de um conjunto de medidas de modernização do sistema metropolitano de transporte, iniciado em 2019, que inclui obras viárias, renovação da frota, implementação do bilhete único, o aplicativo Ônibus GV para consultas em tempo real, a retomada do Aquaviário e a reforma de terminais entre outras medidas.