A informação dada em primeira mão pelo portal 27, do que ex-vereador Gedson Merízio iria disputar uma vaga de deputado federal, foi confirmada pelo próprio à nossa equipe. Segundo ele “Sim, as conversas estão acontecendo mas toda minha decisão será amparada pelo governador. Eu sou um soldado do governador e qualquer missão que me for dada, eu vou cumprir”, falou Gedson.

Reuniões. Ainda segundo ele, ainda são as primeiras discussões e a tendência é acontecerem mais reuniões, pois além do PSB, partido do governador, outros partidos entram na discussão. “Eu estou à disposição para ajudar no governo e nesta composição com os partidos da base de apoio do governador para as eleições. Estamos conversando para tratar destas questões, avaliando a conjuntura, mas existe sim, esse entendimento do partido de nós disputarmos o cargo de deputado federal”, explicou.

Outro partido. E nesta conjuntura existe até a possibilidade de Gedson disputar a eleição em outro partido que não seja PSB. “Estamos conversado com a nossa base aliada, ouvindo os outros partidos. Meu nome foi citado por outras siglas e eu quero contribuir com os partidos da base, através de união e diálogo. Esse é o caminho”, disse ele citando os partidos PDT, União Brasil, PSDB, entre outros que estariam nestas conversas.

Dobradinha. Sobre a dobradinha com o secretário Tyago Hoffmam para deputado estadual Gedson foi direto. “Isso está consolidado. Tyago é o meu candidato a deputado estadual. Ele é o melhor para o desenvolvimento da nossa região, ajudando no desenvolvimento econômico, na geração de emprego e renda. Acredito que juntos podemos contribuir com o futuro do nosso Estado, da nossa região e de Guarapari. Esse é o melhor caminho. Guarapari precisa e merece” finalizou.