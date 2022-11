O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, através de um despacho publicado hoje (24) no diário oficial, tornou sem efeito a suspensão do serviço de estacionamento rotativo que ele fez ontem (23) (Confira aqui). De acordo com o prefeito, o motivo é que a empresa que explora o rotativo, tem um processo administrativo protocolado na prefeitura, em que pede alterações no contrato de concessão.

Com esse processo está em andamento dentro da prefeitura e a secretaria municipal de transito pediu mais informações técnicas a concessionária “..estando em aberto a possibilidade manifestação. Decido tornar sem efeito a Notificação de Suspensão do Contrato de Concessão…”, diz parte do despacho do prefeito, tornando sem efeito a decisão de ontem de suspender o serviço por 30 dias.

Sendo assim, o rotativo está novamente apto a cobrar pelos seus serviços dentro de Guarapari. Confira o despacho do prefeito.