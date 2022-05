O governador do Estado, Renato Casagrande, entregou, nesta sexta-feira (27), dez novos veículos de transporte sanitário que vão atender os municípios das regiões Sul e Serrana, beneficiando mais de 217 mil habitantes. Os objetivos são garantir o acesso de todos os capixabas ao Sistema Único de Saúde (SUS) e contribuir para o fortalecimento dos serviços de saúde prestados.

Entre os municípios contemplados estão: Domingos Martins, Afonso Cláudio, Venda Nova do Imigrante, Marechal Floriano, Conceição do Castelo, Brejetuba, Castelo, Vargem Alta, Laranja da Terra e Iconha.

Ao lado dos prefeitos dos municípios contemplados, o governador falou sobre o trabalho desenvolvido pelo Estado. “Desde o início do nosso mandato estamos fortalecendo o Sistema Único de Saúde (SUS). A descentralização dos serviços de saúde é uma forma de fortalecimento. Contudo, alguns serviços ainda dependem de deslocamento, por isso esses veículos são essenciais para transportar os pacientes com mais segurança e conforto”, observou.

Foram adquiridos 89 automóveis pelo Governo do Estado, com capacidade para 16 passageiros cada, totalizando o investimento de R$ 23,4 milhões A distribuição teve início na última semana e será realizada de forma gradativa, sendo dois veículos de transporte sanitário para os municípios com população superior a 75 mil habitantes e um automóvel para os com população inferior a 75 mil habitantes.

Para o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, esse é um momento muito importante para toda população. Ele acredita que os veículos permitirão maior acessibilidade aos serviços assistenciais das regiões. “Essas vans são essenciais em todo território capixaba, possibilitando o acesso mais adequado e seguro. Em breve, todos os 78 municípios terão os veículos à disposição para atender da melhor forma os cidadãos capixabas”, ressaltou.

1 de 5

Entrega de câmaras de refrigeração

Ainda durante a solenidade realizada em Venda Nova do Imigrante, o governador Renato Casagrande anunciou a entrega de oito câmaras de refrigeração, com capacidade de 280 litros cada, para os municípios de Domingos Martins, Afonso Cláudio, Marechal Floriano, Brejetuba, Castelo e Laranja da Terra.

A aquisição das câmaras de refrigeração foi realizada por meio de incentivo financeiro, encaminhado pelo Ministério da Saúde, totalizando R$ 544 mil. Os objetivos são aprimorar e equipar as salas de vacinação de cada território.

Também estiveram presentes os superintendentes da regional de Saúde Metropolitana e Sul, Cybeli Pandini e Márcio Clayton, respectivamente.