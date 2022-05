A menos de um mês do início do inverno, a queda abrupta nas temperaturas já mostrou o que a população deve esperar da estação mais fria do ano. É nessa época que fica mais evidente a situação de vulnerabilidade de moradores de rua e famílias, que dependem da doação de agasalhos, cobertores e até mesmo alimentos. Em prol dessa causa, a Pitágoras realiza mais uma edição do Vestibular Solidário em que a inscrição do candidato é substituída pela doação de roupas de inverno e alimentos, beneficiando as entidades que farão a distribuição para a população vulnerável.

“Entendemos que a nossa contribuição para a sociedade vai muito além da oferta de educação de qualidade e diz respeito à importância de olharmos com mais atenção para população mais vulnerável e disseminarmos campanhas de impacto social que beneficiem as comunidades ao entorno das nossas unidades.”, afirma Pedro Ferraz, sócio e diretor Comercial da Kroton, detentora da Pitágoras.

O processo seletivo será realizado nas modalidades on-line e presencial nos dias 26, 27 e 28 de maio. Os vestibulandos podem procurar uma das mais de 2.500 unidades ou polos da Kroton espalhadas pelo Brasil e entregar sua doação diretamente na unidade escolhida para frequentar o curso. A população também poderá fazer sua contribuição nos pontos de coleta. Serão recolhidos agasalhos, cobertores e alimentos não perecíveis.

Dentre os cursos com vestibular aberto estão inclusos os de Direito, Farmácia e Engenharia Civil presenciais, além de oportunidades na modalidade de ensino a distância. O edital completo e a lista dos cursos disponíveis podem ser consultados no site da Pitágoras.

Confira os cursos de graduação disponíveis na Pitágoras:

Administração

· Arquitetura e Urbanismo

· Ciências Contábeis

· Direito

· Educação Física

· Enfermagem

· Engenharia Civil

· Engenharia de Produção

· Engenharia Elétrica

· Engenharia Mecânica

· Farmácia

· Fisioterapia

· Nutrição

· Psicologia

Serviço:

Vestibular Solidário

Inscrição: Doações de agasalhos e alimentos

Data: 26, 27 e 28 de maio

Endereços:

– Unidade Guarapari – Av. Governador, Rod. Jones dos Santos Neves, 1000 – Lagoa Funda.

Informações e inscrições, clique aqui.