O município de Anchieta irá acolher milhares de peregrinos que irão participar da 23ª edição da Caminhada Passos de Anchieta. O evento, realizado pela Abapa e com apoio da Prefeitura de Anchieta, acontece de 16 a 19 de junho ( feriado de Corpus Christi) entre a capital, Vitória e o Santuário Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta.

A caminhada irá percorrer 100 quilômetros durante quatro dias. O trajeto é o mesmo que foi realizado pelo padre, hoje São José de Anchieta. Os andarilhos vão ter a oportunidade de conhecer as belezas de Anchieta e o Santuário Nacional de São José de Anchieta, onde irá acontecer uma missa de acolhida. A caminhada é um evento de fé, peregrinação e também de lazer e turismo, sendo um dos maiores do segmento no Estado.

De acordo com os organizadores, o roteiro é estruturado com uma sinalização fixa que abrange quatro municípios: Vitória, Vila Velha, Guarapari e Anchieta. A caminhada é feita em uma data específica anual, mas atrai centenas de participantes em qualquer época, por ter uma sinalização perene, através da instalação e manutenção de 223 pilaretes de sinalização de mais de 2 metros de altura, fixados em locais estratégicos em todo o roteiro.

O evento, conforme os organizadores, é assegurado pela presença de ambulâncias prontas para remoção de acidentados. E aqueles que acabam desistindo no meio do caminho, também podem pegar uma carona nos carros de apoio da organização.

O percurso é realizado em quatro dias, divididos nos seguintes trechos:

1º dia: entre Vitória e Barra do Jucu, em Vila Velha, são percorridos em média 25 km.

2º dia: entre Barra do Jucu até Setiba, em Guarapari, perfaz 28 km.

3º dia: entre Setiba e Meaípe, são percorridos 24 km ainda em Guarapari.

4º dia: entre Meaípe até Anchieta, no Santuário, finalmente os 23 km finais abrangem.