O governador do Estado, Renato Casagrande, visitou, neste sábado (6), as obras de pavimentação da Rodovia ES-475, no trecho que liga Fazenda da Prata x Monte Pio, no município de Castelo. Estão sendo investidos R$ 20 milhões nas intervenções no trecho de 12,5 quilômetros de extensão.

As obras de pavimentação da Rodovia ES-475, no trecho que liga Castelo ao distrito de São José de Fruteiras, em Vargem Alta, passando pela Fazenda da Prata, foram contratadas na gestão anterior do governador Renato Casagrande, mas foram paralisadas pela administração seguinte. Em 2020, já havia sido dada a Ordem de Reinício das obras no trecho que liga Castelo ao distrito de São José de Fruteiras, em Vargem Alta.

As intervenções estão sendo executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). O trecho entre Fazenda da Praia x Monte Pio terá pista simples, além de pista de rolamento nos trechos urbanos em bloco de concreto, sinalização horizontal e vertical. As obras incluem a construção de uma ponte sobre o Rio da Prata, com 28 metros de extensão.