A noite desta sexta-feira (5) foi de festa no bairro Itapuã, em Vila Velha. Isso porque uma antiga reivindicação dos moradores foi atendida pela Prefeitura de Vila Velha e a Praça Agenor Moreira foi entregue totalmente reformada e modernizada.

O prefeito Arnaldinho Borgo falou sobre essa importante obra, que vai beneficiar não só a comunidade do bairro Itapuã, mas também dos bairros adjacentes: “Nós ouvimos a comunidade de Itapuã para elaborar este belo projeto que estamos entregando hoje. Cada detalhe da nova praça foi feito com muito carinho, sempre escutando os moradores. Só foi possível fazer essa reforma porque estamos fazendo nosso dever de casa, com um grande ajuste fiscal que vem sendo feito na prefeitura”, concluiu o prefeito.

Arnaldinho ainda frisou a importância da obra: “A praça reformada resgata as famílias que estavam aprisionadas e já não frequentavam mais o espaço. As feiras gastronômica e de artesanato vão voltar para o local. Agora as famílias poderão utilizar a Praça para o lazer e aqueles que já são cadastrados poderão vender seus produtos e garantir seu sustento”, ressalta.

A obra teve um investimento de aproximadamente um milhão de reais. Conta com paisagismo, além da preservação das árvores já existentes, reforma da quadra com instalação de um novo alambrado, nova pintura e um Pracão, espaço cercado e planejado, equipado com rampa, túnel, obstáculos de zig zag e de altura que promete ser a alegria dos pets ao ar livre.

Os moradores ganharam um parquinho novinho para crianças, mesas de jogos, espaços para barraquinhas padronizadas de alimentação e artesanato, lixeiras e bicicletários, rampas para acessibilidade, área de estar e iluminação com lâmpadas de LED.

A praça tem uma placa em homenagem ao Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, assassinado no bairro em 2003. “Gostei muito da homenagem feita ao meu filho. Quero agradecer ao prefeito Arnaldinho Borgo, pois onde meu filho estiver, sei que está muito feliz”, expressa Alexandre Martins, pai do juiz.

A empresária Simone Aquino, moradora do bairro há anos, afirma que estava ansiosa pela conclusão da obra. “Eu e minha família estávamos aguardando a entrega dessa praça. Ela ficou linda! Agora podemos jogar basquete nessa quadra impecável. Minha filha, inclusive, já está estreando a quadra”, alega Simone.