Para coibir furtos, que são crimes de oportunidade, e reduzir a incidência de cena de uso de entorpecentes, a Guarda Municipal de Vila Velha inicia a Operação Pôr do Sol, que vai das 17h às 23h, nas áreas comerciais e faixa de areia da orla.

O patrulhamento é feito nas modalidades a pé e ciclopatrulhamento, nas zonas onde há comércio, aumentando a presença dos operadores de segurança nos horários de fechamento dos estabelecimentos e horário de pico nos pontos de ônibus, com muitas pessoas voltando para casa.

Já os três quadriciclos fazem rondas na faixa de areia realizando abordagens, com o objetivo de coibir cenas de uso de entorpecentes na praia. Na primeira noite de atuação, 25 pessoas foram abordadas.

A Operação Pôr do Sol será feita todos os dias, com efetivo complementar ao efetivo ordinário, ampliando em cerca de 60% a presença na região. Os guardas que atuam são remunerados com a Gratificação por Serviço Extraordinário (GSE).

GGIM. A novidade foi apresentada na reunião do Gabinete de Gestão Integrada (GGIM), na manhã desta quinta-feira (4), que reuniu, além da Guarda Municipal, representantes de todas as forças de segurança que atuam na cidade – Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Exército, Marinha, Corpo de Bombeiros – e representantes do Ministério Público, legislativo municipal e secretariado municipal.

Presidido pelo secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, tenente-coronel Geovanio Silva Ribeiro, o GGIM tratou dos crimes contra o patrimônio, que mostram redução na série histórica na maioria dos índices, mas apontam aumento nos casos de furtos recentes.

De 2018 para 2022, dados de janeiro a julho, houve redução de 47,4%. Comparado a 2021, a redução é de 12,7%.

Contribuem para esta redução a diminuição de roubo contra a pessoa em via pública, roubo a estabelecimento comercial e roubo em residência. Já furto em residência e furto a estabelecimento comercial apresentaram aumento.

O secretário falou sobre a importância de planejar, com base nestes dados, e com a integração de todos os entes envolvidos na segurança pública, ações que se mostrem mais efetivas: “Este uso dos dados é o que permite, mesmo sem aumento do efetivo, termos melhora nos dados e na sensação de segurança da população. A Operação Pôr do Sol, por exemplo, já é uma resposta para baixar os números dos crimes de oportunidade, que hoje têm causado mais impacto na segurança em nossa cidade”, comentou o tenente-coronel.

Série História de Crimes contra o Patrimônio:

2018 – 6.433

2019 – 6.371

2020 – 4.709

2021 – 3.876

2022 – 3.380