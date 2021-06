O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve no Bairro da Penha, em Vitória, na tarde desta terça-feira (15), para realizar a entrega de 320 cestas básicas, além de frascos de álcool em gel e máscaras para 16 entidades que atendem o Território do Bem. A região é um dos territórios do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, englobando os bairros de Itararé, Jaburu, Bonfim, Engenharia, Consolação, Floresta, Gurigica, São Benedito e o próprio Bairro da Penha.

As entidades contempladas estão inscritas no Programa ES Solidário e vão repassar os donativos às famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica na região. Com esta entrega, o programa já repassou cerca de 13 toneladas de alimentos a instituições que atendem o Território do Bem desde o início da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

“Há alguns dias estivemos aqui fortalecendo o policiamento do local. Queremos ter uma polícia conhecedora das lideranças locais. Essa interação é fundamental para que esse território seja realmente um Território do Bem. A comunidade daqui é uma comunidade de bem, mas que vive as dificuldades do dia a dia e sofre com a desigualdade”, afirmou o governador.

Casagrande lembrou que as pessoas mais vulneráveis são as que mais sofrem em momentos de crise. “Nosso Estado é organizado e não podemos deixar de fazer o básico para a sobrevivência das famílias. Além da entrega de alimentos por meio do ES Solidário, estamos aqui hoje com o Programa Carteira de Identidade Solidária e fazendo o anúncio de vagas para qualificação”, pontuou.

A secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo explicou que, desde abril de 2020, o programa ES Solidário já entregou mais de 300 toneladas de alimentos em todo o Espírito Santo. “O Governo do Estado tem atuado incansavelmente para que não faltem alimentos às pessoas que mais precisam, e nesse sentido faço um agradecimento às empresas e à sociedade civil que têm doado, e também aos nossos servidores e servidoras, que têm contribuído por meio da campanha ServidorES Solidários. Já conseguimos fazer entregas de toneladas de cestas básicas em vários municípios capixabas e hoje atendemos mais uma vez as famílias do Território do Bem com alimentos, álcool em gel e também máscaras”, disse Nara Borgo.

A vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, também participou do evento. “Sabemos da importância que esse benefício representa para milhares de famílias capixabas. Por isso, estamos pedindo a ajuda de todas as famílias capixabas para que venham somar conosco fazendo as doações ao ES Solidário. Esse é o momento de somarmos forças para diminuir o sofrimento das pessoas de maior vulnerabilidade. Nosso esforço é para fazer chegar o benefício a quem realmente precisa”, comentou.

Para o presidente da Associação de Moradores do bairro Bonfim, João Flávio, a entrega mostra que o poder público está chegando na região. “Quando o poder público, o Governo do Estado, vem e começa a fazer ações como essa, mostra que o governador está propenso a ajudar a nossa região, que é muito vulnerável e com vários problemas sociais. Mas a gente vê que o governo está querendo melhorar isso. Mesmo com a pandemia atrapalhando muita coisa, a gente vê que o Governo está querendo acertar com as ações na nossa região, o que pra nós é muito importante”, relatou a liderança comunitária. A Associação é uma das entidades cadastradas para receber as cestas básicas.

O ES Solidário é um programa do Governo do Estado, gerido pela Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), que recebe doações de cestas básicas e kits de higiene e limpeza, entre outros itens, feitas por empresas e pela sociedade civil. Contribuições em dinheiro são usadas para a compra de alimentos e outros materiais necessários. O programa atende às demandas de municípios, coletivos, associações e igrejas com ações sociais, que direcionam os donativos às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Informações sobre como doar estão disponíveis em: www.coronavirus.es.gov.br/ESsolidario