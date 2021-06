Em Anchieta a vacinação segue a pleno vapor. Segundo boletim vacinal da secretaria de Saúde, Anchieta já aplicou a primeira dose da vacina contra Covid-19 em 41,62% da população adulta, acima de 18 anos. Os dados foram divulgados na última sexta-feira, dia 11, apontando que 10.776 pessoas receberam a primeira dose do imunizante.

Já a população adulta totalmente imunizada contra o vírus representa 15,07% dos moradores, ou seja, 3.924 pessoas já receberam a segunda dose da vacina. A secretaria de Saúde informa que as pessoas não podem deixar de receber a segunda dose, ela que garante a eficácia da imunização. “A segunda dose é importante para garantir a eficácia do imunizante”, comenta a titular da pasta, Cristiane Feitosa.

No momento o município está vacinando a população entre 55 e 59 anos, sem comorbidade, e 18 a 59 anos, com comorbidade, contra a Covid-19. As pessoas que se encaixam nesses perfis devem agendar a aplicação da dose na Estratégia de Saúde da Família (ESF) onde estão cadastradas.

No ato da imunização é necessária a apresentação do cartão da família e, em caso de quem tem comorbidade, também entregar um laudo médico comprovando a condição de saúde. Idosos acima de 60 anos, profissionais da saúde e educação e outros grupos prioritários que não conseguiram se vacinar nas etapas anteriores, devem procurar a ESF para agendar a imunização, conforme a disponibilidade do município.

Anchieta vem vacinando conforme o Plano Nacional de Vacinação e de acordo com as doses disponibilizadas pela Secretaria Estadual de Saúde. A população adulta do município, com mais de 18 anos, segundo dados da secretaria de saúde, é de 25.892 pessoas.