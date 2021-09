Em virtude da Semana do Consumidor, o Governo do Espírito Santo inaugurou na última quarta-feira (8) a nova sede do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES). A solenidade, que contou com a presença do governador Renato Casagrande, marcou o aniversário do Código de Defesa do Consumidor, que é celebrado no dia 11 de setembro.

No evento, também foi realizada a assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica entre o Procon-ES e o Ministério Público do Trabalho (MPT), além do lançamento do projeto CDC Acessível para pessoas com deficiência (PcD).

Em sua fala, o governador destacou que o funcionamento do órgão no Centro de Vitória é mais uma ação de valorização da região. “Estamos dando ao Centro as atividades que perdeu durante décadas. O Procon ajuda a combater o desrespeito nas relações de consumo, fortalecendo assim o sistema de defesa ao consumidor. Não podemos abrir mão de fortalecer este órgão”, pontuou Casagrande.

Nos últimos anos, o Procon-ES alcançou junto à sociedade capixaba um alto nível de credibilidade. Isso se deve, principalmente, aos trabalhos que vêm sendo realizados e à constante ampliação das atividades, além do crescente nível de resolutividade apresentado. Em 2020, mesmo diante dos reflexos da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), o Instituto realizou quase 29 mil atendimentos. Em 2021, até a presente data, quase 19 mil consumidores foram atendidos pelo Procon-ES.

O Procon-ES, com recursos do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, adquiriu do Sebrae, no ano de 2019, uma sede própria para a ampliação das estruturas administrativa e de atendimento. O imóvel passou por reformas estruturais e, no dia 21 de dezembro, o Instituto iniciou o processo de transferência da sede administrativa para um imóvel próprio, proporcionando ao Estado economia de mais de R$ 180 mil por ano com gastos de aluguel e condomínio.