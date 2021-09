Motoristas de todo o país enfrentaram dificuldades para abastecer automóveis em postos de gasolina. Em Guarapari, não foi diferente: condutores enfileiraram seus veículos em busca de combustível.

A motivação principal é a formação de protestos de caminhoneiros, que paralisaram veículos de carga em diversos pontos do Espírito Santo. A manifestação faz parte do conjunto de protestos decorrentes do 7 de Setembro, a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e contra os altos preços dos combustíveis. Apenas veículos de carga não foram impedidos de prosseguir viagem. Já ambulâncias, automóveis, coletivos e veículos de carga viva ou perecível estavam com o tráfego liberado.

Na manhã de hoje (09), entretanto, a Polícia Rodoviária Federal divulgou via redes sociais que não há mais pontos de interdição nas rodovias capixabas. Foi informado também ao público que as equipes da PRF estavam assegurando a fluidez no trânsito.