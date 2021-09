Vila Velha é o primeiro dos dez municípios atendidos pelo Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã a receber o projeto que vai transformar a vida das juventudes, o Centro de Referência das Juventudes. Na manhã deste sábado (04), o governador Renato Casagrande inaugurou a primeira unidade em Terra Vermelha, que vai atender toda a região.

Os CRJs serão espaços acolhedores onde os jovens de 15 a 24 anos, em suas diversidades, vão poder realizar cursos, oficinas, usar espaços de coworking, laboratórios, construir planos de trabalho e de vida, obter auxílio transporte, realizar passeios extra território, entre outras ações. Os serviços prestados serão na área da cultura, lazer, trabalho e direitos humanos.

Os Centros de Referência das Juventudes estão estruturados em quatro eixos: o “Cola Aê”, no qual será possível fazer cursos, usar computadores, fazer empréstimo de equipamentos audiovisuais; o “Fortalece Família”; o “Tô no Topo”, para a geração de renda; e o “Trampo Coletivo”, com laboratório criativo, a partir de iniciativas de um Núcleo de Economia Criativa, Trabalho e Renda do Centro.

“Estamos dando um passo importante com o primeiro CRJ do Espírito Santo. O Centro é uma oportunidade para que possamos viver bem no mundo em que estamos. Através de políticas profissionais, sociais e educacionais precisamos trabalhar para mudar a vida das pessoas que mais necessitam. Cada dia mais vamos transformar Terra Vermelha em uma terra de oportunidades”, afirmou o governador.

Casagrande lembrou que a instabilidade causada pela disputa entre instituições tem causado prejuízo às pessoas, com o aumento da desigualdade social no País. “Aqui em Terra Vermelha temos obras importantes de infraestrutura tanto na área rural quanto na área urbana, no tratamento de esgoto sanitário e com a construção de escolas e unidades de saúde. É uma região que cresceu muito e necessita de atenção do poder público e o Governo do Estado está fazendo os investimentos necessários”, pontuou.

A implantação dos CRJs integra os 37 projetos do eixo de Proteção Social do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. Ao todo, serão implantados 14 CRJs em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Linhares, São Mateus, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Aracruz. A previsão é de que eles estejam funcionando até 2022.

A Secretaria de Direitos Humanos (SEDH) está realizando as visitas técnicas nos possíveis espaços que receberão os CRJs e, em paralelo, selecionando as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), que vão fazer a gestão destes espaços. O investimento na implantação destes 14 CRJs é de R$ R$ 33.723.000.