Em uma ação do Centro de Operações de Emergência (COE/ES) de combate às arboviroses do Espírito Santo, da Secretaria da Saúde (Sesa), os boletins epidemiológicos Arboviroses passam a ser disponibilizados diariamente para acompanhamento de toda a população. A publicação é temporária até a finalização do Painel.

O objetivo é ampliar a transparência na gestão dos dados do Sistema Único de Saúde (SUS) no Espírito Santo, especialmente no momento de epidemia de dengue e do aumento de casos de chikungunya e zika em todo o Estado. Os boletins semanais, que eram publicados anteriormente, estão suspensos.

Os boletins serão publicados no site www.mosquito.saude.es.gov.br, na aba do COE. Os dados serão referentes às notificações até o dia anterior dos casos de dengue, chikungunya e zika, que ocorrem nos serviços de saúde dos municípios capixabas pelo sistema oficial de notificações de agravos e doenças do Estado, o e-SUS Vigilância em Saúde.