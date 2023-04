Representantes das forças de segurança, que atuam no município de Vila Velha, das instituições do judiciário e das secretarias municipais participaram do Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Vila Velha (GGIM), na manhã dessa terça-feira (4). A pauta foi a operação Festa da Penha. A 453ª edição da festa será realizada entre os dias 9 e 17 de abril e contará com várias missas, romarias e corrida de rua.

O prefeito Arnaldinho Borgo participou da reunião integrada e apresentou pontos de observação e que merecem mais atenção, mas disse que a cidade está preparada para o evento e terá ainda mais acolhimento aos fiéis e turistas.

“É a maior festa religiosa do Espírito Santo e a terceira maior Festa Mariana do país. Milhares de pessoas participam, o que requer planejamento cuidadoso para garantir a segurança de todos. Com certeza estamos preparados para receber todos que vierem nos visitar e quem vier rezar por Nossa Senhora da Penha”, ressaltou.

O secretário de Defesa Social e Trânsito, major Rogério Gomes, frisou a importância de ter um planejamento.

“Reunimos autoridades e órgãos diversos. Fizemos ajustes finos em relação as demandas operacionais e administrativas que serão implementadas na Festa da Penha”, expressou.

A comandante da Guarda Municipal de Vila Velha, Landa Marques falou sobre o efetivo que será empregado durante toda programação.

“Teremos patrulhamento por moto, a pé e com as viaturas. Nosso efetivo será reforçado em todos os dias do evento. No dia da Romaria dos Homens, 204 agentes da Guarda Municipal estarão de prontidão. Além da GMVV, o município também contará com o efetivo de outras agências de outras forças de segurança”, explicou.

Major Carlos Magno, representante do 4º Batalhão da Polícia Militar, enfatizou o trabalho integrado e o tamanho do efetivo militar ao longo do evento católico.

“O planejamento em conjunto é fundamental. A Festa da Penha será realizada de forma exemplar e teremos os órgãos da segurança pública empenhados e integrados para melhor atender a população”, ressaltou o major.

Além do patrulhamento durante a Festa da Penha, a comandante da Guarda explanou sobre as interdições viárias ao longo da cidade para segurança, principalmente, dos romeiros.

“Durante o trajeto dos romeiros, principalmente a Romaria do Homens, algumas ruas serão interditadas para a passagem dos fiéis. Essas ruas serão gradativamente liberadas. As interdições serão necessárias para segurança dos fieis”, explica Landa Marques.