Guarapari abre inscrições para oficina de biscuit e produção de ímãs de geladeira

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Captação de Recursos (Sedec) e em parceria com o projeto Mercado Criativo, abriu inscrições para a Oficina de Biscuit: Produção de Ímãs de Geladeira. A ação acontece no dia 21 de outubro (quarta-feira) e busca capacitar os moradores em técnicas de artesanato, fomentando o empreendedorismo local e a geração de renda alternativa.
A atividade será realizada no Centro Administrativo Prefeito Benedito Lyra, na Praia do Morro, com foco no aprendizado prático de manuseio e modelagem da massa de biscuit.
Metodologia e Investimento
Para assegurar o acompanhamento individualizado e a qualidade do ensino, a turma será limitada a apenas 15 alunos. A participação possui uma taxa de investimento de R$ 40,00, valor integralmente direcionado à aquisição do kit de materiais artísticos de uso pessoal que será utilizado por cada estudante durante a capacitação.
|Parâmetro
|Detalhes da Oficina
|Evento
|Oficina de Biscuit – Produção de Ímãs de Geladeira
|Data
|21 de outubro (quarta-feira)
|Horário
|Das 14h às 16h30
|Local
|Centro Administrativo Prefeito Benedito Lyra (Av. Paris, nº 686, Praia do Morro)
|Investimento
|R$ 40,00 (valor revertido para o material didático)
|Vagas
|15 vagas por turma
|Inscrições
|Via WhatsApp pelo telefone (27) 99723-6961
Fomento à Economia Criativa
A iniciativa faz parte das ações do município para fortalecer o segmento de artesanato e apoiar novos microempreendedores. A confecção de ímãs de geladeira em biscuit é destacada pela Sedec como uma alternativa acessível de baixo custo inicial e com bom apelo comercial, especialmente em cidades turísticas como Guarapari.
As inscrições já estão abertas e devem ser efetuadas diretamente com a organização antes do preenchimento total das vagas.
Para saber mais sobre cursos, projetos de qualificação e ações de desenvolvimento econômico na cidade, acesse o portal da Prefeitura Municipal de Guarapari.