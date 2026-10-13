Guarapari abre inscrições para oficina de biscuit e produção de ímãs de geladeira

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Captação de Recursos (Sedec) e em parceria com o projeto Mercado Criativo, abriu inscrições para a Oficina de Biscuit: Produção de Ímãs de Geladeira. A ação acontece no dia 21 de outubro (quarta-feira) e busca capacitar os moradores em técnicas de artesanato, fomentando o empreendedorismo local e a geração de renda alternativa.

A atividade será realizada no Centro Administrativo Prefeito Benedito Lyra, na Praia do Morro, com foco no aprendizado prático de manuseio e modelagem da massa de biscuit.

Metodologia e Investimento

Para assegurar o acompanhamento individualizado e a qualidade do ensino, a turma será limitada a apenas 15 alunos. A participação possui uma taxa de investimento de R$ 40,00, valor integralmente direcionado à aquisição do kit de materiais artísticos de uso pessoal que será utilizado por cada estudante durante a capacitação.

Parâmetro Detalhes da Oficina Evento Oficina de Biscuit – Produção de Ímãs de Geladeira Data 21 de outubro (quarta-feira) Horário Das 14h às 16h30 Local Centro Administrativo Prefeito Benedito Lyra (Av. Paris, nº 686, Praia do Morro) Investimento R$ 40,00 (valor revertido para o material didático) Vagas 15 vagas por turma Inscrições Via WhatsApp pelo telefone (27) 99723-6961

Fomento à Economia Criativa

A iniciativa faz parte das ações do município para fortalecer o segmento de artesanato e apoiar novos microempreendedores. A confecção de ímãs de geladeira em biscuit é destacada pela Sedec como uma alternativa acessível de baixo custo inicial e com bom apelo comercial, especialmente em cidades turísticas como Guarapari.

As inscrições já estão abertas e devem ser efetuadas diretamente com a organização antes do preenchimento total das vagas.

Para saber mais sobre cursos, projetos de qualificação e ações de desenvolvimento econômico na cidade, acesse o portal da Prefeitura Municipal de Guarapari.