A prefeitura de Guarapari ficou muito mal posicionada no Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2022, realizado pela Ong Transparência Capixaba. A entidade avaliou todos os 78 municípios do Espírito Santo, com a metodologia e apoio da Transparência Internacional.

“REGULAR”. Guarapari ficou no 45º lugar com nota 47,06 e nível “REGULAR”. Esse nível é o segundo depois de “RUIM”. Perdemos para municípios menores de várias regiões e ficamos atrás de Iconha, Alfredo chaves, Marataízes e Piúma.

De acordo com a Transparência Capixaba, o objetivo é estimular essas prefeituras a melhorarem suas agendas de transparência, participação cidadã, abertura de dados, transformação digital, acesso à informação e combate à corrupção.

Os três primeiros municípios que ficaram com índice de “ÓTIMO” foram: Colatina (98,29), Vila Velha (95,73) e Cachoeiro (95,44),. Confira o ranking completo AQUI