Promotoras do Ministério Público Estadual e guardas municipais de Vila Velha se reuniram para trocar experiências, tratando das técnicas ideais que permitam a produção de boletins unificados mais completos, com o objetivo de embasar o posterior procedimento condenatório, quando comprovado o crime, das apreensões e prisões efetuadas na cidade.

O encontro ocorreu no auditório da Estação Cidadania, no bairro Ilha das Flores, na noite de quarta-feira (6). As promotoras Moema Ferreira Giubert e Kennia Gallon Kirmse Smarçaro explicaram que um boletim precisa conter tipicidade do crime, o fato antijurídico e a culpabilidade, tudo isso dentro do contexto da ocorrência registrada pelo agente de segurança. Também participaram do encontro o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, tenente-coronel Geovanio Silva Ribeiro e a subsecretária municipal da Guarda, a comandante Landa Marques.

Para as promotoras, o trabalho da Guarda Municipal de Vila Velha já é de excelência, tanto na relação das ocorrências quanto nos depoimentos posteriores e, por isso, têm o reconhecimento da população. Esse trabalho tem gerado resultado: somente no mês de junho foram 75 detenções por diversos tipos de crime e, em cada uma dessas ocorrências, foi descrito todo o procedimento realizado para a prisão.

Para a promotora Moema, hoje “acontecem absolvições por alguma coisa que falta nos Boletins Unificados. Para diminuir esses casos, a gente pensou nesse encontro para que nós possamos entender a realidade dos guardas municipais e que eles também vejam o nosso lado. Dessa forma, com as técnicas feitas de maneira mais completa, teremos um procedimento mais próximo do ideal”, comentou.

A comandante da Guarda completou com a importância dessa aproximação, que começou numa reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, quando as promotoras comentaram sobre o projeto. A ideia foi logo comprada pela comandante. “As doutoras Moema e Kennia já são parceiras do município e participam do nosso GGIM, onde se colocaram à disposição para vir compartilhar essas informações conosco. O resumo é que estamos buscando sempre excelência no trabalho da Guarda Municipal, com treinamento e qualificação em todas as áreas, para assim conquistarmos uma Vila Velha mais segura a cada dia”, analisou Landa.

Os guardas que participaram do encontro devem compartilhar o conhecimento com os pares, em momentos de qualificação posteriores. Novos momentos para tratar melhorias de procedimento com o Ministério Público podem ser realizados no futuro.