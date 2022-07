Acontece neste sábado na praça dos Golfinhos, na entrada da Praia do Morro, o tradicional Arraiá da Rabichola. A festança começa as 19h com apresentação musical de Elias Netto, logo após a animada quadrilha com os jovens da comunidade.

O grande baile ficará por conta da dupla sertaneja Anderson e Bruno que prometem agitar a festa com muita música sertaneja, forró e os hits do momento. No local serão comercializadas bebidas e comidas com diversas opções.

A comunidade tem tradição na realização dos festejos sertanejos, as comemorações acontecem há mais de 50 anos no local. Tudo começou com o arraiá do compadre Chico Bento, organizado pelo saudoso Sr. Zezinho Avila, isso na década de 70, quando participam dos festivais que aconteciam no campo do América em Olaria.

Há dois anos a Rabichola não acontece devido ao coronavírus, a expectativa é grande, já que a festa é um momento de encontro de amigos da comunidade.