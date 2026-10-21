Guarapari recebe profissionais argentinos e mira turistas internacionais para o verão de 2027

Guarapari busca ampliar sua presença no mercado internacional e atrair turistas argentinos para a temporada de verão de 2027. Com esse objetivo, profissionais do setor de turismo da Argentina visitaram o município para conhecer os principais atrativos naturais, a gastronomia e a infraestrutura turística da cidade.

Durante a passagem pelo destino capixaba, os visitantes conheceram diferentes pontos turísticos e elogiaram as praias, a orla, a culinária e a hospitalidade local. O roteiro incluiu o balneário de Meaípe, o Centro, a Praia da Areia Preta, conhecida por suas areias monazíticas, e a Praia do Morro, onde também conheceram o novo letreiro turístico instalado na orla.

A gastronomia regional foi um dos destaques da visita, especialmente a tradicional moqueca capixaba. Um dos profissionais argentinos elogiou a experiência e destacou a beleza da cidade, a qualidade da comida e o atendimento recebido. “A moqueca é espetacular! O arroz, tudo muito gostoso, o atendimento do restaurante, a praia, a orla, tudo muito bonito. Vocês têm uma cidade realmente linda”, afirmou.

O gerente municipal de Turismo, Felipe Tasca, destacou que a ação está alinhada à estratégia da administração municipal de fortalecer o setor e conquistar novos mercados. “A proposta é justamente atender a um pedido do prefeito Rodrigo Borges: diversificar a demanda turística da cidade. Guarapari recebe visitantes de diferentes lugares, e nada melhor do que participar de um projeto como esse, que permite aos argentinos conhecer nossas belezas naturais e nossa infraestrutura turística”, explicou.

Potencial para o verão de 2027

A possibilidade de incluir o Espírito Santo nos roteiros de viagem dos argentinos para a próxima temporada também foi ressaltada pelos visitantes. Segundo um dos profissionais, Guarapari reúne características que podem despertar o interesse dos turistas do país vizinho. “Acreditamos que pode ser um excelente destino para o verão de 2027, para que os argentinos venham conhecer o Espírito Santo”, declarou.

Outro visitante destacou a combinação entre a gastronomia, a paisagem litorânea e a tranquilidade do município. Na avaliação dele, Guarapari preserva características de uma cidade acolhedora, com forte relação com o mar e a tradição pesqueira. “A gastronomia é muito rica e a cidade também é muito bonita. Já conheci algumas outras cidades do Brasil e gosto muito desse estilo. Dá para perceber que é uma cidade litorânea, com essa essência de pescadores, como dizemos na Argentina, é bem aquele estilo de cidade do interior, tranquila e acolhedora”, comentou.

O prefeito Rodrigo Borges também ressaltou a importância de fortalecer a promoção turística do município e ampliar a chegada de visitantes nacionais e estrangeiros. “Guarapari é uma cidade que tem orgulho de receber bem as pessoas. Todos os turistas são muito bem-vindos, sejam brasileiros ou de outros países. Queremos que cada visitante se encante com nossas praias, nossa gastronomia, nossas belezas naturais e, principalmente, com o acolhimento do nosso povo”, afirmou.

O prefeito acrescentou que a administração municipal trabalha para impulsionar o turismo, atrair novos visitantes e movimentar a economia local, com geração de oportunidades para a população.

A aproximação com profissionais do mercado argentino representa uma oportunidade para apresentar os atrativos de Guarapari a novos públicos e ampliar a visibilidade do município no exterior. A expectativa é que as ações de divulgação contribuam para consolidar a cidade como opção de destino para turistas internacionais durante o verão de 2027.