Marcelão foi peça-chave na eleição de Marcelo Santos em Guarapari

A eleição de Marcelo Santos para deputado federal contou com o apoio decisivo do empresário João Marcelo, o Marcelão, em Guarapari. Presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos agora segue para Brasília, onde representará o Espírito Santo na Câmara dos Deputados, depois de receber 82.365 votos.

Suplente de vereador no município, Marcelão se engajou na campanha: pediu votos, percorreu bairros, conversou com empresários e com a população em geral. A atuação reforçou seu perfil de liderança importante e querida na cidade.

O peso político de Marcelão já havia sido demonstrado nas urnas. Na última eleição, ele somou mais de 800 votos e ficou na suplência da Câmara Municipal. O resultado evidencia sua capacidade de aglutinar lideranças de diferentes camadas sociais, o tipo de articulação que ajuda a eleger nomes como o de Marcelo Santos.