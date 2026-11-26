O Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) aprovou, na terça-feira (24 de novembro de 2026), o registro do Congo do Espírito Santo como Patrimônio Cultural do Brasil. A decisão inscreve a manifestação capixaba no Livro de Registro de Formas de Expressão e estabelece medidas de salvaguarda para as bandas, após pedido apresentado pelas próprias comunidades congueiras com declarações de anuência de mestres, rainhas e associações representativas.

A aprovação ocorreu durante a 115ª reunião do Conselho, com relatoria de Josué da Costa Silva. No parecer, ele afirmou que os quatro dias de visita técnica ao Espírito Santo alteraram sua visão sobre o tema, destacando o congo como expressão da ancestralidade indígena e negra, da religiosidade, da memória e da resistência, com participação de pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), da equipe do Iphan no Estado e das comunidades.

“Foram quatro dias intensos e subverteu toda a ideia que eu tinha do texto e, principalmente, do Congo”, declarou o relator Josué da Costa Silva.

O presidente do Iphan, Deyvesson Gusmão, ressaltou a relevância do reconhecimento para visibilizar as culturas de matrizes africanas no território brasileiro e no Espírito Santo, fruto do trabalho conjunto de diferentes gestões, equipes e das comunidades.

Registro Específico e Características da Prática

A avaliação técnica do Iphan determinou que o Congo do ES possui particularidades próprias, motivo pelo qual recebeu um registro específico, separado do título nacional das Congadas de Minas Gerais, São Paulo e Goiás. No formato capixaba, a atuação ocorre em rodas, toadas e ritmos percussivos, sem coroação de reis, embaixadas ou encenações teatrais de lutas.

Entre os elementos marcantes estão a casaca (reco-reco de madeira com figura esculpida no topo) e tambores artesanais feitos de troncos ocos cobertos por couro, além do comando de viradas e mudanças de ritmo por meio de apitos ou buzinas de metal. Homens e mulheres participam da prática, tocando em alguns momentos sentados sobre os próprios instrumentos.

Da Proibição Histórica aos Territórios Tradicionais

O processo reúne registros históricos como relatos e ilustrações do pintor francês Auguste-François Biard (entre 1858 e 1862) e anotações do imperador D. Pedro II (em 1860), período em que posturas municipais proibiam batuques e reuniões de pessoas escravizadas sob alegação de manter a ordem e o sossego público. A criminalização se estendeu pelo início do século 20, antes dos registros da Comissão Espírito-Santense de Folclore nas décadas de 1940 e 1950 e da ampliação da organização associativa dos conguistas nos anos 1980.

Na devoção ligada ao congo, São Benedito ocupa lugar central, ao lado de São Sebastião, Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora da Penha. Na Serra, uma narrativa tradicional vincula a origem do ritual ao naufrágio do navio negreiro Palermo, em 1856, quando escravizados teriam se salvado agarrados a um mastro após recorrerem à proteção de São Benedito — base do ciclo do mastro composto por Cortada, Puxada e Fincada e Derrubada.

A tradição se faz presente em comunidades quilombolas (como Retiro, Mocambo e Povoação), ribeirinhas (como Regência e Barra do Jucu) e aldeias indígenas Tupinikim (como Caieiras Velha, em Aracruz), com participação de liderança das rainhas na preservação da memória e dos saberes.

Metas de Salvaguarda e Desafios

Com o registro, o plano de salvaguarda prevê iniciativas para viabilizar transporte para apresentações, apoiar a estruturação das casas de congo, facilitar o acesso das bandas a editais de fomento, fortalecer bandas mirins e desenvolver projetos de educação patrimonial nas escolas em consonância com as Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08. O documento também registra desafios como racismo religioso, preconceito e comercialização excessiva das festas, capaz de comprometer o sentido religioso dos rituais.

Presente em Brasília durante a deliberação, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, afirmou que a decisão valoriza a identidade, a história e o legado mantido pelas bandas do município e pelas comunidades ao longo de gerações.