Ninguém acerta as seis dezenas do concurso 3072 e Mega-Sena vai a R$ 200 milhões

O concurso 3.072 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (20 de outubro) na cidade de São Paulo, não registrou ganhadores na faixa principal. O prêmio que estava estimado em R$ 187,6 milhões acumulou e atingirá o montante de R$ 200 milhões no próximo sorteio.

As dezenas sorteadas no concurso foram: 02 – 06 – 09 – 16 – 31 – 40.

Detalhamento da Premiação e Lotes Secundários

Embora a aposta de seis acertos não tenha tido contemplados, os prêmios das faixas secundárias registraram milhares de ganhadores em todo o país:

Quina (5 acertos): 140 apostas vencedoras, cabendo a cada uma o prêmio individual de R$ 38.295,72.

Quadra (4 acertos): 9.261 apostas ganhadoras, recebendo a quantia individual de R$ 954,26.

As transmissões das apurações dos concursos das Loterias Caixa ocorrem ao vivo, diariamente, por meio dos canais oficiais no site do portal g1 e em sua página no YouTube.

Como Apostar e Regras do Jogo

Os bilhetes para o próximo concurso podem ser preenchidos e registrados em qualquer casa lotérica credenciada do país ou por meio dos canais digitais — site oficial e aplicativo Loterias Caixa —, acessíveis via computadores e dispositivos móveis.

As apostas presenciais e virtuais individuais encerram-se às 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio. Já a modalidade de bolão digital estende o prazo de compra até as 20h30, operação exclusiva nos canais online da instituição. O valor da aposta mínima simples, contendo seis números, é de R$ 6,00. As opções de pagamento online compreendem PIX, cartão de crédito e internet banking para clientes correntistas da Caixa, sendo a participação restrita a maiores de 18 anos.

Conforme os parâmetros estatísticos divulgados pela Caixa, a probabilidade de um bilhete simples de R$ 6,00 acertar as seis dezenas é de 1 em 50.063.860. Para a aposta limite do volante, que permite marcar até 20 dezenas com custo de R$ 232.560,00, a chance de conquistar o prêmio principal passa a ser de 1 em 1.292. As extrações da Mega-Sena ocorrem em três edições semanais: às terças, quintas e domingos.