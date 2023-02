A Guarda Municipal de Vitória irá reforçar o efetivo nos dias de Carnaval, na região do Sambão do Povo, de forma a garantir a segurança e a tranquilidade do público. Um Posto de Comando Integrado contará com agentes da Guarda Municipal, policiais militares, civis e bombeiros e estará localizado em frente ao Ciase.

As forças policiais ainda vão contar com o auxílio do vídeo-móvel, que irá permitir uma maior visualização da área de concentração e arquibancada, com 40 câmeras de videomonitoramento espalhadas pela região e com o uso de drone.

Haverá também um gabinete de crise e agentes da inteligência infiltrados em meio ao público presente para reportar qualquer tipo de irregularidade. Ao todo, serão 280 agentes da Guarda Municipal presentes nos três dias de evento. Os agentes da equipe de patrulhamento ostensivo a pé vão circular na região dos camarotes, na entrada e na parte de trás.

As viaturas estarão posicionadas em pontos estratégicos da região da Grande Santo Antônio para realizar o patrulhamento preventivo e ostensivo no local, além de realizar a verificação de qualquer anormalidade quanto às interrupções no trânsito e garantir a fluidez do mesmo. O objetivo é garantir a mobilidade e a segurança, principalmente, dos pedestres.

Trânsito. Agentes de trânsito da Guarda Municipal estarão posicionados nos pontos de interdição com o intuito de garantir a mobilidade e a segurança. Além disso, para realizar a verificação de qualquer irregularidade quanto às interrupções no trânsito, viaturas circularão pela região.