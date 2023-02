Após os dois acidentes com os ônibus da empresa Expresso Lorenzutti no final de semana, com os veículos ficando sem freio em plena descida na região de Buenos Aires, o vereador Izac Queiroz cobrou novamente ação do poder público. Ele alerta que esses acontecimentos quase se transformaram em um acidente de grandes proporções em Guarapari.

Segundo ele. “O prefeito abandou a cidade, a cidade está um caos. Durante o mandato tenho feito cobranças com relação ao Transporte Público municipal”, disse.

CPI. Izac explicou ainda que já pediu uma CPI. “No ano passado protocolei um Requerimento de CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito que tem o poder de polícia para convocar e punir os responsáveis pela má prestação dos serviços de transporte público. Nesta semana protocolei novo Requerimento de CPI para ser aprovado pela Câmara”, explicou.

Tragédia. Ele finalizou chamando a responsabilidade do prefeito de Guarapari. “Será que o prefeito Edson Magalhães está esperando acontecer uma tragédia para tomar providências? Espero que não! Não sou contra o Prefeito, sou a favor do povo”, finalizou Izac