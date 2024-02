Após uma intensa operação que envolveu as Polícias Civil do Espírito Santo, Pará e São Paulo, Cleuson Ferreira de Sousa, de 33 anos, foi detido sob acusações de estupro em série. A prisão, realizada no início de fevereiro, marca o desfecho de uma busca que se estendia desde 2017, quando Cleuson se tornou um foragido da justiça paraense.

Crimes em série. De acordo com a delegada Gabriella Zaché, adjunta da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) do Espírito Santo, Cleuson é descrito como um estuprador em série. Ele é condenado no Pará pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável. Durante uma coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (29), a delegada explicou como o acusado cometia os crimes: “Ele agia sempre da mesma forma: armado com faca, invadia as casas das meninas que estavam sozinhas e cometia os estupros”.

Casos no ES. As investigações revelaram que Cleuson cometeu crimes também em território capixaba. Em março de 2023, ele invadiu uma residência em Vila Velha e estuprou uma adolescente de 13 anos. Meses depois, o suspeito foi reconhecido pela vítima em uma rua do bairro onde ela morava, e chegou a ser levado para a delegacia. Devido à ausência de flagrante e ao uso de documentos falsos, Cleuson foi liberado pela polícia.

Em janeiro deste ano, Cleuson voltou a atacar no Espírito Santo, estuprando uma menina de 12 anos dentro de sua própria casa, também em Vila Velha. “Ele já havia morado no prédio e entrou no local com a desculpa de que estava procurando algumas plantas”, contou a delegada. Segundo ela, o homem se aproveitou da ausência de outras pessoas para cometer o crime.

Após o estupro, ele fugiu para o Pará, sendo posteriormente preso na mesma cidade onde estava foragido. A polícia acredita que Cleuson tenha feito outras vítimas, e com a divulgação da imagem dele, o número de denúncias pode aumentar. O homem é um dos oito presos neste ano por crimes sexuais contra crianças e adolescentes na Grande Vitória.