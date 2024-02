Portal 27 celebra 11 anos de compromisso e dedicação ao jornalismo.

No coração de Guarapari, há um farol de informação que tem brilhado por mais de uma década, iluminando os caminhos de milhares de leitores ávidos por notícias locais confiáveis. No último dia 28 de fevereiro, com grande orgulho e gratidão celebramos os 11 anos do Portal 27, uma jornada marcada por reportagens envolventes, análises profundas e um compromisso inabalável com a verdade.

Desde o seu lançamento em 2013, o Portal 27 se estabeleceu como uma voz respeitada em nossa região, oferecendo uma cobertura abrangente de eventos locais, notícias regionais e questões que afetam diretamente a vida de nossos leitores. O compromisso com a integridade jornalística sempre foi um dos pilares sobre os quais construímos nossa reputação.

“Nossa missão desde o início foi proporcionar aos nossos leitores uma fonte confiável de notícias e informações, feitas por jornalistas profissionais. Ao longo dos anos, vimos nossa comunidade crescer e evoluir, e estamos honrados por ter desempenhado um papel fundamental nesse processo”, explica o editor-chefe, Wilcler Carvalho.

A jornada do Portal 27 ao longo dos últimos 11 anos foi repleta de momentos significativos e histórias impactantes. De coberturas eleitorais a eventos esportivos locais, de questões ambientais a conquistas culturais, o Portal 27 esteve lá para documentar cada passo do caminho, mantendo os leitores informados e capacitados.

O Portal 27 sempre se preocupou em ser mais do que um simples site de notícias. O veículo se propôs a ser um espaço de encontro, de debate e de construção de conhecimento. “Estamos empolgados com o que o futuro reserva para o Portal 27 e ansiosos para continuar servindo como uma voz confiável e indispensável para nossa comunidade. Expressamos nossa sincera gratidão a todos os nossos leitores, apoiadores, colaboradores e parceiros que tornaram esta jornada possível’, explicou a diretora, Bárbara Basílio.