Com os capixabas Bruno Xavier e Brendo Chagas na seleção, o Brasil conquistou o título de hexacampeão da Copa do Mundo de Beach Soccer. A conquista veio após a vitória sobre a Itália por 6 a 4, no último domingo (25), em Dubai, nos Emirados Árabes.

Gols. Os gols pela seleção brasileira foram marcados por Rodrigo (3), Genovali (contra), Brendo Chagas e Bruno Xavier, que são contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Para a Itália, os gols foram marcados por Fazzini (2) e Genovali (2).

Natural de Guarapari, Brendo, de 28 anos, entrou no futebol de areia em 2018 através do Campeonato Municipal de Anchieta. Bruno, de 39 anos, é morador de Anchieta e veterano na competição, conquistando pela segunda vez o mundial.

Vitória. Com a conquista, o Brasil aumenta a vantagem na competição. A seleção que mais se aproxima da seleção verde e amarelo é a Rússia, com três títulos. Esse foi um momento histórico para a modalidade no Brasil e, para o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, a participação de dois atletas capixabas neste feito é motivo de orgulho para o Espírito Santo.

“Mais uma vez o Brasil faz história no esporte, com a participação de atletas do nosso Estado. Temos orgulho de oferecer apoio aos esportistas capixabas, por meio de programas como o Bolsa Atleta, porque os resultados são sempre positivos e levantam a nossa bandeira no cenário internacional”, afirmou Nunes.

Bruno Xavier e Brendo serão recebidos pelo secretário na Sesport nesta sexta-feira (1°), para discutir sobre a competição e acerca do programa Bolsa Atleta.

“Procuramos sempre prestigiar as conquistas dos nossos atletas e ouvir demandas que possam melhorar o desempenho deles. Os diálogos são uma parte importante na estruturação do esporte e na formação de novos talentos”, complementou Nunes.