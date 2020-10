Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a Polícia Civil constatou o aumento do número de entrega de drogas e a Polícia Militar de Guarapari vem combatendo essas entregas com as apreensões realizada.

Durante essa madrugada, um veículo foi abordado nas proximidades do bairro Itapebussu, e dentro do carro havia uma porção de maconha. Indagados pela polícia, os ocupantes do carro confirmara que na casa onde moram, havia mais droga que seria entregue.

Os militares prosseguiram ao local e confirmaram a informação. Foi apreendido meio tablete de maconha, duas porções e uma bucha de maconha, uma porção

de cocaína, um frasco de lança perfume, um pote de material para embalo (pinos vazios),

balança de precisão, faca, além de R$ 1.536 em espécie. Um homem e uma mulher foram conduzidos para a delegacia juntamente com todo material apreendido.

Na tarde de terça-feira (06), durante patrulhamento preventivo no bairro Perocão, vários indivíduos fugiram ao avistar a guarnição policial, não sendo possível abordá-los. Com

auxílio do cão policial Mike, foi localizado 22 buchas e cinco tiras de maconha, 52 pedras de

crack, além de 13 pinos de cocaína. O material estava nas proximidades onde os suspeitos se encontravam.

Todo o material foi levado para a delegacia.