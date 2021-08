Na noite deste domingo (01), policiais militares abordaram um indivíduo no bairro Santa Mônica e ao realizar a busca pessoal foram encontrados 06 pinos de cocaína e 23 pedras de crack. O homem informou ainda que as drogas seriam para tráfico no local e que utilizava uma residência como laboratório de preparo e distribuição de drogas.

Mais drogas. Os militares foram até o endereço e encontraram 410 pedras de crack, 139 pinos de cocaína, aproximadamente 1.037 gramas de cocaína misturada e pronta para embalo, uma sacola pesando aproximadamente 255 gramas de pasta base de cocaína e diversos outros itens usados para o preparo dos entorpecentes. Diante dos fatos o indivíduo e o material apreendido foram entregues na 5ª Delegacia regional.

Ônibus. Na madrugada de sábado (31), uma guarnição da polícia militar visualizou e abordou um indivíduo que estava em atitude suspeita e foi possível ver que o indivíduo descartou uma sacola dentro de um ônibus no momento da abordagem. Na busca pessoal foi localizada com ele a quantia de R$ 282,00 reais em espécie e um celular. Dentro do ônibus onde a sacola foi arremessada foi encontrado a quantia de 09 buchas de maconha, 29 pedras de crack além de R$ 281,00 reais em espécie. Diante dos fatos o indivíduo foi conduzido a 5ª Delegacia regional de Guarapari.

Aeroporto. Também na tarde de sábado (31), policiais militares receberam informações de que um indivíduo estaria no bairro Aeroporto com mandado de prisão em aberto e imediatamente prosseguiram ao local, abordando o indivíduo e o encaminhando a 5ª Delegacia regional de Guarapari.

Santa Mônica. Já na noite de sexta-feira (30), policiais militares foram acionados, pois no bairro Santa Mônica denúncias apontavam a existência de um local de tráfico e laboratório de drogas.

Com o apoio do canil (K9), policiais militares apreenderam 280 pinos de cocaína, 507 buchas de maconha, 01 tablete e 03 pedaços grandes da mesma substância, 549 pedras de crack, 864 pinos de cocaína, duas sacolas grandes com cocaína, 06 balanças digitais, 04 aparelhos celulares, R$ 1.126,00 em espécie, além de diversos materiais para preparo e embalo do material entorpecente. Todo o material e os indivíduos foram levados a 5º Delegacia regional de Guarapari.