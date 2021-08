O casal de avós e um neto que morreram em um acidente em Anchieta no último sábado (31) (confira aqui), foram enterrados hoje. Os avós foram enterrados em São Fidelis no Rio de Janeiro. Eles foram identificados como Celeste Aida Vieira de Oliveira, de 70 anos e Fábio Mendes de Oliveira, de 66 anos. Eles eram do Rio mas moravam em Guarapari.

Guarapari. O neto, identificado como Gael Vieira de Oliveira, foi enterrado em Marataízes. Ele tinha apenas 4 anos e morava em Guarapari onde estudava na Escola Therezinha Silva Costa. A Secretaria Municipal de Educação soltou uma nota de pesar pela morte do aluno.

A mãe de Gael, foi identificada como Fabiana Vieira de Oliveira, de 39 anos e foi socorrida em estado grave para um hospital de Vitória. O motorista do pálio que também estava envolvido no acidente foi identificado como Francisco Cleonir da Silva, de 40 anos. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência de vitória.