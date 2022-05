Um homem cruel e que estava sendo procurado por quase 3 anos foi preso pela polícia de São Paulo nesta segunda-feira (16). Paulo Cupertino ele era o nº 1 na lista de criminosos mais perigosos de SP.

Ele fugiu após matar o ator Rafael Miguel e os pais dele em 9 de junho de 2019 na Zona Sul de São Paulo. Ele não aceitava namoro da filha com o artista. Seu nome estava na Difusão Vermelha e aparecia na página de criminosos mais procurados da polícia paulista.

De acordo com a polícia, a equipe recebeu uma informação de que Cupertino estaria na capital paulista, foram checar e encontraram o procurado. Segundo o G1, policiais da 6ª Seccional fizeram a prisão e encaminharam o preso para o 98º Distrito Policial, no Jardim Miriam, Zona Sul de São Paulo.

Cupertino foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde fez o exame de corpo de delito e depois foi para a Divisão de Capturas, no prédio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Centro da capital paulista. Ele passará a noite no 77º DP e na terça (17) pode ser encaminhado a um Centro de Detenção Provisória (CDP), já que tem prisão preventiva decretada pela Justiça.

Ao chegar ao prédio do DHPP, Cupertino negou os crimes. “Eu sou inocente. Não matei ninguém”. De acordo com o Ministério Público (MP), o empresário assassinou a família porque não aceitava o namoro de Isabela Tibcherani, a sua filha de 18 anos à época, com o artista.

Vídeos gravados por câmeras de segurança mostram o momento em que ele atira 13 vezes em Rafael, que tinha 22 anos, e nos pais do ator: João Alcisio Miguel, de 52, e a mãe Miriam Selma Miguel, 50.

Rafael interpretou o personagem Paçoca na novela “Chiquititas”, do SBT, e trabahou em um famoso comercial em que uma criança pede brócolis à mãe. Ele também atuou em novelas da Globo, como “Pé na Jaca”, “Cama de Gato” e o especial de fim de ano “O Natal do menino imperador”.