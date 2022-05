A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos (Semop), deu início nesta sexta (13), às obras do calçadão na Praia da Areia Preta, no Centro.

A empresa responsável preparou o canteiro de obras na última sexta-feira (13) e hoje (17), as máquinas já deram início aos primeiros trabalhos no local, onde será feito um muro de concreto armado e a recuperação do trecho afetado no calçadão.

A obra será custeada com recursos próprios do município, na ordem de R$ 386.102,79 (trezentos e oitenta e seis mil, cento e dois reais e setenta e nove centavos). A previsão para conclusão é de até 5 meses.

Segundo o engenheiro da empresa contratada, Rogério Oliveira, a meta é entregar esta obra com a mesma qualidade da que foi feita na contenção do mar, na praia de Meaípe.

O transtorno no local foi causado pela maré forte, o que é comum nesta época do ano. Vale lembrar que diante do problema, a Semop analisou e decidiu fazer um enrocamento, colocando um conjunto de pedras para proteção da área. Isso tranquilizou moradores e comerciantes no entorno do trecho comprometido.