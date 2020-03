O Hospital Francisco de Assis de Guarapari (HIFA), continua tomando atitudes para evitar a proliferação do Coronavírus em suas dependências. Ao longo da semana o hospital tem divulgado notas esclarecendo os pacientes e pedindo que eles “Só compareça ao pronto-socorro em caso de real necessidade. Problemas leves devem ser tratados em casa com recomendação médica ou em unidades básicas de saúde. Atualmente, o local mais propício a qualquer pessoa se infectar pelo COVID-19 é o pronto-socorro”.

A direção afirma que entende a preocupação da população diante da pandemia provocada pelo COVID-19, mas ressalta que este momento não é para pânico, mas para conscientização e responsabilidade.

Suspensão. A última nota divulgada reforça que os pacientes só procurem o hospital se for urgência e que suspendeu cirurgias e alguns serviços. “O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, HIFA, informa que diante do avanço dos casos do novo coronavírus (Covid-19) no Estado e por determinação do Governo do Estado do Espírito Santo, suspendeu as cirurgias eletivas (sem urgência) e os serviços ambulatoriais. A medida tem objetivo de garantir leitos aos infectados pela doença”