O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) informa que as aulas e provas práticas de direção veicular em todo o Estado, assim como as aulas teóricas, estão suspensas a partir desta sexta-feira (20) até o dia 06 de abril.

As provas teóricas continuam sendo realizadas até esta sexta-feira (20), com exceção dos exames realizados em Ciretrans, que funcionam em shoppings, de acordo com o Decreto Estadual 4.600-R. No entanto, também serão suspensas a partir da próxima segunda-feira (23) até o dia 06 de abril, conforme Instrução de Serviço do órgão publicada nesta quinta-feira (19), no Diário Oficial e decretos estaduais, que dispõem sobre o estado de emergência em Saúde Pública no Estado.

Exames médicos e psicológicos. O Detran|ES também suspendeu as atividades dos Exames de Aptidão Física e Mental, a partir desta sexta-feira (20) até o dia 06 de abril de 2020. A medida se baseia no Decreto nº 4.597-R, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública.

O Detran|ES tomou estas decisões após reunião com representantes de Centros de Formação de Condutores (CFCs) e Clínicas Médicas e Psicológicas credenciadas ao órgão e Instrutores e Examinadores de trânsito.