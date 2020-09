A gestão do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) de Vitória está com vagas de trabalho para enfermeiros, direcionadas à atuação no setor de Regulação de Leitos. Além dessas oportunidades, há também vagas para coordenador e supervisor de Enfermagem.

Pré-requisitos. Para se candidatar às vagas de enfermeiro, é necessário que se tenha experiência mínima de seis meses no segmento, disponibilidade para atuar em escala de plantão e registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES).

Para os cargos de coordenador e supervisor de enfermagem, é necessário ter pós-graduação na área de enfermagem e experiência mínima de seis meses no cargo, conhecimento e experiência em cargos de liderança, disponibilidade de horário er egistro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES).

Inscrições. Interessados devem acessar o site da Pró-Saúde e selecionar o menu “Trabalhe Conosco”, em seguida, acessar a opção “Cadastre seu Currículo”.

Para concluir o processo de inscrição, os candidatos devem ter perfil no portal VAGAS.