Em virtude do cenário mundial de confirmações de casos da Covid-19 pela nova variante Ômicron, recentemente descoberta na África do Sul, a Secretaria da Saúde (Sesa) passa a orientar, a partir desta segunda-feira (29), a realização de testagem a todos os capixabas que chegaram ao Estado vindos do exterior.

A orientação, segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, é válida para a população que chegou do exterior nos últimos 14 dias, independentemente de ter sintomas ou não.

“A partir desta segunda-feira orientamos que todos os viajantes vindos do exterior, independentemente de sintomas, realizem a coleta de RT-PCR ainda no Aeroporto de Vitória. Estamos enfrentando uma nova variante com condições diferentes das que tivemos no início da pandemia e no surgimento da Delta. Vacinar, testar e manter o uso das máscaras por mais tempo é fundamental”, informou o secretário, Nésio Fernandes.

A medida visa a ampliar a vigilância contra a doença e a nova cepa, Ômicron, classificada como variante de preocupação pela Organização Mundial da Saúde (OMS) – termologia usada para descrever as variações do Coronavírus que oferecem mais risco à saúde pública. No Estado, até o momento, já foram detectadas as seguintes linhagens do SARS-COV-2 (Covid-19): B.1.1.143 / B.1.1.28 / B.1.1.33 / B.1.1.7 (Alfa) / B.1.167-2 (Delta) / B.40 / P.1 (Gama) / P.1.7 / P.2.

Fernandes destacou que a população pode procurar os pontos de testagens disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nos municípios capixabas, e informou também que todos os resultados positivos serão encaminhados à Ficoruz para serem sequenciados, a fim de estabelecer a vigilância genômica na descoberta da variante. A orientação será publicada nos próximos dias como Nota Técnica.

No Espírito Santo, os passageiros que desembarcam pelo Aeroporto de Vitória ou pela Rodoviária da Capital podem procurar o ponto de testagem disponibilizado pelo Governo do Estado, em ambos os locais. Além disso, há mais de 50 pontos de testagens por RT-PCR disponíveis para agendamento on-line por meio do https://agendamento.saude.es.gov.br/, além de pontos de testagem de antígeno nos terminais de Jardim América (Cariacica), Laranjeiras (Serra) e de Itaparica (Vila Velha).