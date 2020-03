Uma boa notícia para os moradores de Guarapari. Foi inaugurada a unidade dos Correios da Praia do Morro. A unidade funcionava no bairro Aeroporto e agora está em um novo local para melhor atender a população.

Serviços. A nova unidade foi reinaugurada e agora está localizada na Rua Olívio Antônio de Novaes, 344, no prédio do CDD Guarapari, atrás do CEDTEC. Lá os clientes podem utilizar os diversos serviços oferecidos pelos Correios. O horário de funcionamento é de 09h às 17h.