Uma mulher de Guarapari, foi submetida a isolamento domiciliar, depois de ser atendida por um hospital de Vila Velha, e receber de imediato um atestado médico para se afastar de suas atividades diárias. A suspeita, é que ela possa ter sido contaminada pelo coronavírus. A informação é do jornal A Tribuna.

Piúma. A mulher, de 36 anos, ainda não recebeu o resultado de seus exames, mas teve contato com um familiar que chegou da Itália no último domingo, e agora apresenta os sintomas do coronavírus. Ao jornal, a mulher disse que está gripada, com a garganta inflamada, sentindo falta de ar e dor no peito. Ela alega ainda que passou por Piúma, no litoral sul do Estado, junto com uma amiga.

Isolamento. As duas estão em isolamento domiciliar. “Nós curtimos carnaval em Piúma na segunda-feira. Desde segunda-feira, ela disse que estava com a garganta inflamada, mas imaginou que fosse do frio que passou na Itália. Eu peguei chuva, gripei também, e achei que pudesse ser do tempo. Mas comecei a me preocupar, quando passei a sentir falta de ar, tosse seca, dor no peito. Minha concunhada foi para o hospital sexta-feira. Eu fui no domingo”, contou.

Prefeitura. Ao jornal, a prefeitura de Guarapari informou que o município está ciente do caso. “A paciente foi notificada em Vila Velha e a vigilância estadual entrou em contato com o município informando o caso. Já foi realizada a coleta do material (swab nasal e orofaringe)”, disse através de nota.

Precauções. A prefeitura esclareceu ainda que o caso está sendo acompanho pela equipe de vigilância epidemiológica do município, que já realizou todas as orientações e precauções à paciente.

“A paciente encontra-se sob isolamento domiciliar e o resultado dos exames devem sair ainda esta semana. A paciente não viajou à Europa, porém teve contato com uma parente de Vila Velha, que havia regressado de viagem e apresenta sintomas de gripe”, completou a prefeitura.